СК предъявил обвинения члену банды Басаева, напавшей на Будённовск

Сейчас следователи устанавливают роль и конкретные действия, которые были им совершены в ходе нападения.

Следователи предъявили обвинения участнику банды Басаева, напавшей на Будённовск Ставропольского края в 1995 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, обвинения предъявлены ему по пяти статьям уголовного кодекса России и РСФСР — "Участие в вооружённой группе", "Терроризм", "Умышленное убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом", "Умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности указанных должностных лиц", а также "Захват и удержание лиц в качестве заложников".

Сейчас следователи устанавливают роль и конкретные действия, которые были им совершены в ходе нападения.

20 ноября сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала Хазваха Черхигова, члена банды Басаева, напавшей на Будённовск в 1995 году.

Напомним, в 1995 году группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Будённовска. Их согнали в местную больницу. В результате вооружённого нападения погибло 129 жителей. В их числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Ранения в результате нападения получили 415 человек.