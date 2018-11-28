Лавров: Провокацией в Керченском проливе Киев хотел напомнить Западу о себе

По мнению главы российской дипломатии, в Европе устали от действующей украинской власти.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинские власти пытались напомнить Западу о себе, устроив провокацию в Керченском проливе.

— Цель этого действа, конечно же, заключалась в том, чтобы не дать Западу забыть про Украину, потому что от этого режима, от этих властей точно устали в Европе по меньшей мере, — заявил он по итогам переговоров со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом.

Кроме того, по мнению Лаврова, этот инцидент также был необходим Киеву для решения внутриполитических проблем.

Напомним, в воскресение, 25 ноября, три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией. Все они впоследствии были задержаны ФСБ. Президент России Владимир Путин, комментируя этот инцидент, назвал его провокацией, устроенной накануне президентских выборов на Украине.