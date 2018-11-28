Лавров заявил, что Вашингтон потакает провокациям Киева

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил, что спецпредставитель Соединённых Штатов Америки по Украине Курт Волкер проявляет себя как ярый защитник провокаций Киева.

— Мне бы очень хотелось, чтобы представитель США по украинскому урегулированию <...> всё-таки играл роль действительно представителя, стремящегося добиться согласия между конфликтующими сторонами, прежде всего Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском — с другой. Он <...> выступает в роли ярого и некритичного защитника любых провокационных действий киевского режима, — сказал министр.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что США пообещали Украине "полную помощь", в том числе и военную.