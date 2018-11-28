Более 70 человек получили гражданство России по указу Путина

В их число попал российский журналист американского происхождения Тим Керби. Больше всего в списке оказалось уроженцев Армении и Узбекистана.

Президент России Владимир Путин подписал указ о вступлении в гражданство РФ 77 человек. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в списке оказались журналист Тим Керби и два уроженца Великобритании. Также гражданство РФ получили 15 уроженцев Армении и Узбекистана, восемь афганцев, семь уроженцев Таджикистана и по пять — Молдавии и Азербайджана.

Кроме этого, в указе имена четырёх уроженцев Белоруссии, трёх уроженцев Казахстана, по два — Сирии и Украины и уроженцев Киргизии, Турции, Латвии, Вьетнама, Боснии и Герцеговины.

Также по указу президента гражданство получили трое рождённых на территории России.