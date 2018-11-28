Путин отменил выдачу гражданства РФ 20-летней давности уроженцу Таджикистана

Мужчина, проживавший тогда в Краснодарском крае, получил российский паспорт по подложным документам.

Президент РФ Владимир Путин лишил гражданства России уроженца Таджикистана, который получил российский паспорт двадцать лет назад. Об этом сообщается в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

— В соответствии со статьями <...> закона <...> "О гражданстве РФ", на основании решения Первомайского районного суда Краснодара от 31 мая 2018 года об использовании подложных документов и сообщении заведомо ложных сведений Васильевым Андреем Викторовичем при обращении с заявлением о приёме в российское гражданство отменить пункт 63 указа президента РФ от 21 декабря 1998 года <...> "О приёме в гражданство РФ", — говорится в документе.

В указе двадцатилетней давности, по которому Васильев получил гражданство, говорится, что он родился в Таджикистане в 1974 году и жил на момент подписания указа в Краснодарском крае.