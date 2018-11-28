СК выдвинул обвинения против директора клиники, где лечился актёр Марьянов

Владелице подмосковного реабилитационного центра грозит до шести лет лишения свободы.

СК РФ выдвинул обвинения в отношении Оксаны Богдановой — директора и владелицы реабилитационного центра "Феникс", в котором лечился актёр Дмитрий Марьянов. Об этом сообщают "Известия".

По версии следствия, между действиями Богдановой и смертью Марьянова есть прямая связь. У женщины не было медицинского образования, услуги в центре предоставлялись без необходимых для этого документов. Кроме того, Богданова нарушала трудовое законодательство: в клинике не было помещений для оказания медицинской помощи и хранения лекарственных препаратов.

Богдановой грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде.

Актёр Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Смерть наступила в результате оторвавшегося тромба из-за сочетания несовместимых лекарств. Последние дни своей жизни он провёл в реабилитационном центре "Феникс", в котором лечился от алкогольной зависимости.