МИД Украины направил России ноту после инцидента в Керченском проливе

В украинском ведомстве потребовали "немедленно освободить" моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ.

МИД Украины направил российской стороне ноту протеста с требованием освободить моряков ВМС, арестованных после нарушения российской границы в Керченском проливе. Об этом говорится на сайте украинского дипломатического ведомства.

Там отмечается, что 27 ноября Российской Федерации была передана "очередная нота" в связи с продолжением якобы "противоправных действий" в отношении военнослужащих ВМС Украины.

— Российской стороне предъявлено категорическое требование немедленно освободить из-под стражи граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину, — подчёркивается в заявлении.

Ранее Министерство иностранных дел РФ вручило временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому ноту из-за провокации Киева в Керченском проливе.

Утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ. После вторжения были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Незалежной были расценены Россией как провокация. 24 украинских моряка арестованы на два месяца.