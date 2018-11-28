Прилетел на отдых с женой. В Таиланде по запросу США задержан россиянин

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Прилетел на отдых с женой. В Таиланде по запросу США задержан россиянин

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Фото: © Flickr / La Llama

Во время задержания гражданина нашей страны присутствовал сотрудник Федерального бюро расследований.

Правоохранители Таиланда задержали в аэропорту Пхукета гражданина России Антона Богданова, прибывшего на отдых с женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего консульским отделом российского посольства в Таиланде Владимира Пронина.

Пронин отметил, что сейчас направляется к Богданову. Суть обвинения неизвестна.

Дипломат отметил, что при задержании россиянина присутствовал сотрудник ФБР. В рапорте говорится, что гражданина России задержали по запросу США об экстрадиции.

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