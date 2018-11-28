"Откровенна с ним". Иванка Трамп рассказала об отношениях с отцом

Старший советник президента США Дональда Трампа — его дочь Иванка — заявила в интервью телеканалу АВС, что "часто возражает" своему отцу во время работы.
— Он прекрасно знает мою позицию по любому вопросу, — отметила Иванка.
Она также подчеркнула, что секретом хороших отношений в личном и профессиональном плане между Иванкой и отцом является её откровенность с ним.
Советник президента рассказала, что сожалеет о применении слезоточивого газа против мигрантов, которые пытались прорваться через границу из Мексики в США. Однако она понимала всю необходимость этого решения и возможное наличие в караване не самых невинных лиц.
Напомним, сообщения о применении слезоточивого газа и резиновых пуль в районе города Тихуана, который находится на границе Мексики и США, поступили 25 ноября.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени