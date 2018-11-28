На шахте в Якутии обрушилась горная порода

На шахте "Денисовская" в Якутии произошло обрушение горной породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

— Обрушение произошло на глубине 230 метров в блоке 65. Всего в шахте находилось 55 человек, 34 из них на аварийном участке. Один человек оказался под завалами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что связь с человеком, оставшимся под завалами, отсутствует. При этом шахта продолжает свою работу. В настоящий момент устанавливают стойки и перекрытия для того, чтобы подобраться к завалам.