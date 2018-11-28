Теперь точно! Пятилетний спортсмен из Чечни установил новый мировой рекорд

Пятилетний спортсмен из Чечни Рахим Куриев установил новый мировой рекорд, отжавшись от пола 3202 раза. Достижение было зафиксировано представителем Книги рекордов России. Об этом сообщает ТАСС.

— Он установил новый мировой рекорд — наибольшее количество от пола за один подход. Всего 3202 раза, время — 2 часа 30 минут, — заявил представитель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он подчеркнул, что речь идёт о возрастной категории пять лет.

Добавим, что мероприятие проходило в студии республиканской телерадиокомпании "Грозный", где за юного рекордсмена переживали десятки спортсменов и родственники.

Ранее Лайф рассказывал, что пятилетний спортсмен из чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев отжался 4105 раз. Однако его достижение не было зафиксировано из-за замечаний.