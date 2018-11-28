15 литров спирта на человека в год. Названа самая пьющая европейская страна

Читайте также

15 литров спирта на человека в год. Названа самая пьющая европейская страна

3278
Активисты намерены направить результаты исследования в российские посольства этих стран для ознакомления.

Эксперты движения "Трезвая Россия" провели исследование и определили список европейских стран, которые лидируют по потреблению алкоголя. Их результаты представил глава движения Султан Хамзаев.

На первом месте стоит Эстония. Граждане именно этой страны выпивают в среднем 15,35 литра чистого спирта на человека в год. Следом идут Словения, Люксембург, Дания и Латвия.

Меньше всего пью в Греции, Италии, Швеции и на Мальте.

По словам Хамзаева, активисты намерены направить доклад в российские посольства этих стран для ознакомления.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×