Экзитполы: Зурабишвили победила на выборах президента Грузии

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", по итогам второго тура побеждает на выборах. Об этом свидетельствуют данные социологов.

По данным опроса на выходе с избирательных участков компанией Edison Research, Зурабишвили набрала 55% голосов. У кандидата от оппозиции Григола Вашадзе — 45%. Исследование проводилось по заказу телеканала "Рустави-2".

Аналогичный опрос, проведённый компанией Gallup International по заказу телекомпании "Имеди", свидетельствует о том, что Зурабишвили набирает 58% голосов, а Вашадзе — 42%.

После обнародования данных Вашадзе сказал, что не признаёт поражения, сообщив о намерении дождаться официальных окончательных итогов.