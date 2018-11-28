В Кабуле взорвался автомобиль, есть раненые

В восточной части Кабула у центра подготовки сил безопасности произошёл взрыв, в результате которого пострадало девять человек. Взорвался заминированный автомобиль, после чего были слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на медиков.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Глава полицейского участка Бисмиллах Табан подчеркнул, что целью нападения могла стать территория британской охранной компании G4S.