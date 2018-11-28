"Надо усложнять". Общественник выступил против смягчения экзамена на права

По мнению Виктора Похмелкина, управление автомобилем в нынешних условиях — тяжёлый процесс, для которого необходима хорошая подготовка.

Смягчать экзамен для будущих водителей не нужно. Напротив, его необходимо лишь усложнять. Об этом в беседе Лайфу заявил председатель организации "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

— Для меня всегда было важно, не какой экзамен, а кто его принимает, вот это принципиально важно. Потому что сейчас можно обойти этот экзамен вообще и эта практика сохраняется. Но упрощать, облегчать, на мой взгляд, это неправильно, — отметил Похмелкин.

По его словам, в нынешних условиям управлять автомобилем очень непросто. Существует масса проблем и нюансов, к которым необходимо подготовить будущих водителей.

— Если автошколы с этим не справляются по тем или иным причинам, ну это, собственно говоря, в данном случае их проблема. Поэтому я не считаю, что нужно идти на поводу и упрощать экзамен. Тяжело в учении — легко в бою. Чем сложнее подготовка, тем проще потом водителю на дороге, — подытожил Похмелкин.

Ранее Лайф сообщал, что Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ГИБДД с предложением изменить порядок проведения экзаменов. Предлагается уменьшить количество упражнений и увеличить время проверки ученика на дороге.