Песков прокомментировал ситуацию с британским гражданством Брилёва

По словам представителя Кремля, журналист не является госслужащим, поэтому на него не распространяются подобные ограничения.

Наличие у телеведущего Сергея Брилёва гражданства Великобритании не является поводом для обвинений или критики. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— В целом нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилёв абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны, — сказал Песков.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что Брилёв является гражданином России и подданным королевы Великобритании. Накануне журналист подтвердил наличие двойного гражданства, подчеркнув, что уведомил об этом необходимые органы.