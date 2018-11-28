Разогнался до 154 км/ч. Конора Макгрегора лишили водительских прав

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Разогнался до 154 км/ч. Конора Макгрегора лишили водительских прав

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Фото: © instagram/thenotoriousmma

На участке трассы в графстве на востоке Ирландии максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор лишён водительских прав за превышение скорости, сообщает Mirror со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что спортсмен превысил скорость на 54 километра в час. В графстве на востоке Ирландии он разогнался до 154 км/ч на участке трассы, где максимальная скорость — 100 км/ч. За это он был оштрафован на тысячу долларов и лишён прав на полгода.

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