Разогнался до 154 км/ч. Конора Макгрегора лишили водительских прав

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор лишён водительских прав за превышение скорости, сообщает Mirror со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что спортсмен превысил скорость на 54 километра в час. В графстве на востоке Ирландии он разогнался до 154 км/ч на участке трассы, где максимальная скорость — 100 км/ч. За это он был оштрафован на тысячу долларов и лишён прав на полгода.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени