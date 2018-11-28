Омбудсмен назвала фейком сообщения о пытках и тяжёлых травмах украинских моряков

По словам Людмилы Лубиной, задержанных содержат лучше "жутких порядков на Украине".

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина опровергла сообщения том, что задержанных моряков ВМС Украины пытают в России, а на суде им не предоставили адвокатов. Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, на самом деле всё с точностью наоборот. В частности, задержанных содержат лучше "жутких порядков на Украине".

— Могу сказать, что всё это очередной фейк со стороны Украины: права подозреваемых при задержании, перемещении в СИЗО, нахождении в следственном изоляторе нарушены не были, — сказала она.

Омбудсмен добавила, что в симферопольское СИЗО переведены уже 12 человек — те, кто был взят под стражу. Их разместили в недавно отремонтированных камерах, дали новые матрасы, одежду, средства личной гигиены.

Ранее сообщалось, что все 24 украинских моряка, которые нарушили российскую границу, арестованы на два месяца.