В Белом доме заявили, что новых данных о встрече Путина и Трампа на G20 пока нет

Никаких дополнительных объявлений насчёт встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине пока нет, сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

— Мы дадим вам знать, когда появится дополнительная информация или какое-то объявление на этот счёт для предоставления общественности, — сказала официальный представитель Белого дома.

Она также отметила, что Трамп "получает регулярные брифинги по ситуации вокруг РФ/Украины от своей команды по вопросам нацбезопасности".