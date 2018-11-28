В США представили новую версию легендарного спорткара Porsche 911

Классическая для "штутгартцев" схема с расположением мотора сзади сохранилась и в новинке.

Немецкий автоконцерн Porsche представил обновлённую версию легендарного спорткара Porsche 911. Премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Автомобиль получил модернизированное шасси с увеличенной долей использования алюминия в задней части. Это позволило увеличить управляемость автомобиля на высоких скоростях.

Внешне новинка привлекает к себе изменённым капотом и обновлёнными головными фарами, которые будут доступны с матричными светодиодами.

На суд зрителя "штутгартцы" представили сразу две модификации автомобиля: 911 Carrera S и 911 Carrera 4S. При этом классическая для Porsche схема с расположением мотора сзади сохранилась и в них.

Модернизация не обошла стороной и двигатель автомобиля, в котором усовершенствовали систему впрыска горючего и охлаждения наддува, изменили расположение турбин. Мощность нового агрегата — 450 л.с. До сотни автомобиль разгоняется за 3,7 секунды, а полноприводная 4S — за 3,6. Максимальная скорость — 308 км/ч.

Добавим, что сочетаться двигатель будет с роботизированной коробкой передач.