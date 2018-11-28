Путин подписал закон, смягчающий требования к прокату фильмов на кинофестивалях

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, смягчающий требования к показу фильмов на международных кинофестивалях, проводимых в России, или в случае их демонстрации исключительно в культурно-просветительских целях. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отныне фильм можно показывать без прокатного удостоверения не более пяти раз на международных кинофестивалях, проводимых на территории России и включённых в специальный реестр. Продолжительность фестиваля должна составлять от трёх до 15 дней.

Также не нужно оформлять прокатное удостоверение музеям, выставочным залам или образовательным организациям, в случае если показ проводится в культурно-просветительских целях или демонстрируется картина иностранного производства в рамках культурного обмена с другим государством.