"Это её мужчина из Раммштайн?" Лобода поделилась сексуальным видео с незнакомцем

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в "Инстаграме" видеоролик с откровенными сценами. В кадре она вместе с незнакомцем.
В Сети немедленно начали гадать, кто бы это мог быть. Многие предположили, что в съёмках участвовал солист Rammstein Тилль Линдеманн, об отношениях с которым поклонники говорят уже многие месяцы.
— Это же её мужчина из "Рамштайна"? Ну очень похож, и песня на английском, — написал один из подписчиков.
— На Тилля похож мужчинка... — прокомментировал другой.
Как ранее писал Лайф, Лобода поделилась также не совсем обычным фото, на котором фанаты рассмотрели на ней аксессуар, популярный среди любителей БДСМ.
Кроме того, перед своим недавним концертом в Берлине певица выложила в соцсеть снимок на фоне унитаза. В этой стилистике фанаты угадали влияние Rammstein.
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