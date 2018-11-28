"Это её мужчина из Раммштайн?" Лобода поделилась сексуальным видео с незнакомцем

Лицо таинственного спутника певицы видно не отчётливо, что позволило поклонникам начать горячий спор.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в "Инстаграме" видеоролик с откровенными сценами. В кадре она вместе с незнакомцем.

В Сети немедленно начали гадать, кто бы это мог быть. Многие предположили, что в съёмках участвовал солист Rammstein Тилль Линдеманн, об отношениях с которым поклонники говорят уже многие месяцы.

— Это же её мужчина из "Рамштайна"? Ну очень похож, и песня на английском, — написал один из подписчиков.

— На Тилля похож мужчинка... — прокомментировал другой.

Как ранее писал Лайф, Лобода поделилась также не совсем обычным фото, на котором фанаты рассмотрели на ней аксессуар, популярный среди любителей БДСМ.

Кроме того, перед своим недавним концертом в Берлине певица выложила в соцсеть снимок на фоне унитаза. В этой стилистике фанаты угадали влияние Rammstein.