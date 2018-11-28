В Минобороны заявили о подготовке боевиками ИГИЛ химической атаки в Сирии

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В Минобороны заявили о подготовке боевиками ИГИЛ химической атаки в Сирии

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Здание министерства обороны России. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Целью такой меры является провокация авиации США на массированные удары по проправительственным формированиям.

Боевики ИГИЛ* готовят химическую атаку в Сирии против курдских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что прибыли 11 террористов, которые были подготовлены за рубежом. Они занимаются изготовлением мин, начинённых химическими веществами.

— Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе н.п. Хаджин, провинция Дейр-эз-Зор, — сообщили в ведомстве.

Целью данной атаки может стать провокация удара авиации США по позициям правительственных войск.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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