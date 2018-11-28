В Минобороны заявили о подготовке боевиками ИГИЛ химической атаки в Сирии

Боевики ИГИЛ* готовят химическую атаку в Сирии против курдских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что прибыли 11 террористов, которые были подготовлены за рубежом. Они занимаются изготовлением мин, начинённых химическими веществами.
— Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе н.п. Хаджин, провинция Дейр-эз-Зор, — сообщили в ведомстве.
Целью данной атаки может стать провокация удара авиации США по позициям правительственных войск.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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