Фанаты раскрыли тайну имён персонажей "Игры престолов"

20 ноября в США вышла последняя книга серии "Пламя и кровь", которую написал Джордж Мартин. Фанаты произведения обнаружили необычные сходства с юмористическим шоу.
Стало известно, что лорда Риверрана по имени Кермит Талли сравнили с лягушкой Кермит (самый популярный из персонажей "Маппет-шоу"). Оскар Талли, который упоминается в книге, описан автором как "зелёный и проклятый" человек. Фанаты сравнили его с Оскаром Ворчуном из "Улицы Сезам".
Помимо этого, отсылки к маппетам Элмо и Гровер поклонники обнаружили и в книге "Мир льда и пламени" Мартина, которая вышла в 2014 году. Фанаты уверены в том, что кроссовер этих двух вселенных мог бы стать самым удачным проектом. Также некоторые из фанатов считают, что свинка Мисс Пигги отлично подошла бы на роль Серсеи Ланнистер.
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