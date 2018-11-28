Чуть не умерла. Голова студентки деформировалась из-за краски для волос

Девушка чуть не стала жертвой аллергической реакции на некоторые элементы в составе краски.

В Париже 19-летняя студентка чуть не умерла из-за аллергической реакции на краску для волос. Об этом сообщает издание The Local.

Она купила краску в супермаркете. В инструкции к ней производители рекомендовали убедиться в отсутствии аллергии на некоторые элементы, которые были в составе краски. Чтобы протестировать реакцию организма, она нанесла немного средства, однако не дождалась 48 часов, необходимых, чтобы увидеть последствия, и нанесла краску на волосы уже через полчаса.

Сначала у девушки начала чесаться и отекать голова. За ночь окружность головы увеличилась более чем на пять сантиметров. Девушку отвезли в больницу, однако там ей выдали лекарство и отпустили домой. Во вторую ночь она начала задыхаться и у неё распух язык.

Её отвезли в другую больницу, вкололи адреналин, и в конечном итоге ей удалось вылечиться.