В Кабуле боевики напали на базу британской компании, есть погибшие

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В Кабуле боевики напали на базу британской компании, есть погибшие

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Фото © Twitter/scroll.in

В Кабуле боевики напали на базу британской охранной компании G4S. Погибло по меньшей мере 10 человек, ещё 19 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

База расположена в восточной части города. Стоит отметить, что нападению предшествовал взрыв автомобиля, о котором ранее рассказывал Лайф. После этого на территорию базы сумели проникнуть несколько вооружённых людей.

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