Музыка, поцелуи, алкоголь. Подростки устроили вписку в курском детсаду — видео

В этом дошкольном учреждении воспитываются дети с синдромом Дауна и с тяжёлым пороком сердца.

18-летний сын директора детского садика "Лучик" в Курсе устроил вписку в дошкольном заведении. Видеоролик появился в паблике "Курск — наш город!" во "ВКонтакте".

Ситуацию под контроль взяло региональное управление Министерства внутренних дел России. В частности, сейчас полицейские занимаются установлением личностей участников вечеринки.

Инцидент прокомментировала мать организатора вписки Елена Котова. По её словам, 28 сентября около семи часов вечера она оставила своего сына в детском саду, а сама срочно ушла вместе со сторожем домой. Когда она вернулась, то увидела в своём кабинете молодёжь, играла громкая музыка.

Тогда же Котова приняла решение выпроводить всех из здания. И, как она сама уверяет, это единственный случай, когда её сын устроил вечеринку в детсаду.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на председателя комитета образования Курска Сергея Белкина, этот детский сад — автономная организация и городу он не принадлежит. Ежемесячная плата здесь больше, чем в государственных учреждениях. В этом детском саду воспитываются дети с синдромом Дауна и с тяжёлым пороком сердца.