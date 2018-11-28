Президента ФК "Сампдория" заподозрили в отмывании денег

Особый интерес у правоохранителей вызвал переход хавбека Педро Обианга, после которого клуб недосчитался миллиона.

Полиция Италии арестовала счета президента футбольного клуба "Сампдория" Массимо Ферреро из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве. Об этом сообщает портал Calciomercato.

Всего арестовано 2,6 миллиона евро со счетов главы "Самподрии" и самой команды, а также пяти подозреваемых по делу. Особый интерес у правоохранителей вызвала сделка по переходу хавбека Педро Обианга в английский "Вест Хэм", после которой казна клуба недосчиталась одного миллиона.

Предполагается, что средства были использованы для финансирования двух фильмов, созданных двумя другими компаниями, ссылающимися на Ферреро.

Отметим, что в текущем розыгрыше итальянской серии А "Сампдория" занимает 12-е место, имея в активе 16 очков.