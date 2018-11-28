В Киево-Печерской лавре началась опись имущества

О том, что там будет произведена опись имущества, монахов не предупреждали, но те были вынуждены впустить неизвестных.

Опись имущества началась в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на представителей монастыря.

Вечером на территорию лавры зашли люди, которые представились "должностными лицами" Министерства культуры Украины.

— Мы не понимаем, почему неизвестные люди без предупреждения буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество, — отметили представители лавры.

По их словам, о том, что там будет произведена опись имущества, монахов не предупреждали, но те были вынуждены впустить неизвестных.

Позднее появилась информация, что описывать имущество пришли представители Киево-Печерского заповедника, находящегося в подчинении украинского Минкультуры.