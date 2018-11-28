Лихачам тут не место. "Яндекс. Такси" лишит заказов тех, кто превышает скорость

"Яндекс. Такси" с 1 декабря вводит технологию автоматического мониторинга скорости движения машин, которая будет применяться во всех городах, где работает сервис. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-релиз компании.
Технология будет работать при помощи GPS. Отмечается, что она будет отслеживать дорожный трек автомобиля и сопоставлять реальную скорость движения с разрешённой на том или ином участке дороги.
В случае если реальный показатель превышает разрешённый на 20 км/ч и более, то система будет через таксометр предупреждать водителя об этом. В случае если это будет повторяться, то система начнёт ограничивать ему заказы вплоть до полного отстранения.
В сервисе "Яндекс. Такси" также планируют введение технологии, которая позволит определить некомфортную для пассажира или опасную манеру вождения.
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