Лихачам тут не место. "Яндекс. Такси" лишит заказов тех, кто превышает скорость

Технология при помощи GPS отслеживает дорожный трек автомобиля и определяет нарушителей.

"Яндекс. Такси" с 1 декабря вводит технологию автоматического мониторинга скорости движения машин, которая будет применяться во всех городах, где работает сервис. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-релиз компании.

Технология будет работать при помощи GPS. Отмечается, что она будет отслеживать дорожный трек автомобиля и сопоставлять реальную скорость движения с разрешённой на том или ином участке дороги.

В случае если реальный показатель превышает разрешённый на 20 км/ч и более, то система будет через таксометр предупреждать водителя об этом. В случае если это будет повторяться, то система начнёт ограничивать ему заказы вплоть до полного отстранения.

В сервисе "Яндекс. Такси" также планируют введение технологии, которая позволит определить некомфортную для пассажира или опасную манеру вождения.