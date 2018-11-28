Российский лидер Владимир Путин подписал указ о присвоении имён выдающихся деятелей аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Также отмечается, что целью этого является увековечивание памяти выдающихся российских деятелей.

Всего новые имена обретут 47 аэропортов РФ. При этом россияне могут из любого города РФ отдать голос за любую воздушную гавань. Стоит отметить, что каждый участник вправе выбрать только одно имя и один аэропорт.

Напомним, конкурс по присвоению имён соотечественников аэропортам "Великие имена России" стартовал 11 октября и будет длиться до 30 ноября. Результаты объявят 5 декабря. Как заявили в оргкомитете проекта, около 850 тысяч жителей России приняли участие в финальном туре конкурса.

Ранее Лайф назвал имена, которые россияне чаще всего предлагали присвоить 47 аэропортам страны.