Звезда "Игры престолов" показала, как носить "леопарда с питоном"

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Звезда "Игры престолов" показала, как носить "леопарда с питоном"

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Фото: © Twitter / C21Media

На днях актриса Натали Дормер появилась на вечеринке текстильного бренда Cath Kidston.

Вечеринка британского бренда была посвящена запуску новой коллекции в коллаборации с телеведущей Фёрн Коттон. Для мероприятия, которое проходило в Лондоне, английская актриса выбрала образ, который полностью был собран в масс-маркете.

Актриса надела леопардовое платье и ботильоны со змеиным принтом. Обе вещи представляют линейку бренда Mango.

Напомним, недавно стало известно, что 36-летняя Натали Дормер рассталась со своим женихом. Они были вместе одиннадцать лет. Актриса познакомилась с режиссёром Энтони Бирном в 2007 году на съёмках "Тюдоров". Пара обручилась в 2011 году в Ирландии.

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