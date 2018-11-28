Сергей Безруков взял декретный отпуск

Актёр оставил все дела, чтобы полностью посвятить себя общению с семьёй, в которой на днях произошло пополнение.

Народный артист России Сергей Безруков взял отпуск, чтобы вместе с женой Анной Матисон ухаживать за их новорождённым сыном, пишет Starhit.

—У Серёжи отпуск, конечно, не такой длинный, он берёт полтора месяца. Я же на год сразу откладываю все дела, — рассказала супруга актёра.

Счастливый отец признался, что с нетерпением ждёт бессонных ночей и его не пришлось уговаривать провести время с семьёй.

— Мужчина должен сам этого хотеть. Если сидеть в декрете с женой — это не его, ничем и не сподвигнуть, а если это твоё, то сам стремишься всем существом, — уверен Безруков.

Как ранее сообщал Лайф, у актёра 24 ноября родился сын, которого назвали Степаном. Напомним, это уже второй ребёнок, которого родила актёру режиссёр Анна Матисон. У пары есть 2-летняя дочь Мария. После появления на свет девочки Сергей Безруков также уходил в декретный отпуск.