Путин 12 декабря даст в Кремле большой приём к 25-летию Конституции России

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Путин 12 декабря даст в Кремле большой приём к 25-летию Конституции России

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение, касающееся проведения 12 декабря в Кремле торжественного приёма, который посвящён 25-летию конституции страны. Документ об этом опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что участниками мероприятия станут до 1,2 тысячи человек.

По поручению Путина на приём приглашены члены правительства и федеральных ведомств, судебной ветви и региональных властей, парламентарии. Кроме того, участвовать в торжественном мероприятии будут представители конфессий, научных и образовательных организаций, а также общественных объединений.

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