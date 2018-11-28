Детали компьютера сыграли песню Bohemian Rhapsody группы Queen — видео

Поляк записал кавер-версию песни Bohemian Rhapsody британской группы Queen. Для этого он использовал так называемый флоппотрон.
Floppotron — это гаджет, который состоит из 64 флоппи-дисководов, 8 жёстких дисков, модема и 2 планшетных сканеров. Вся эта конструкция может издавать множество звуков на разной высоте, когда детали приводятся в движение с различной скоростью.
До этого польский инженер делал кавер-версии на другие популярные мелодии и песни. Например, на его канале можно услышать главную тему телесериала "Игра престолов", "Имперский марш" из киносаги "Звёздные войны", композицию Sweet Dreams группы Eurythmics, Seven Nation Army коллектива The White Stripes.
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