Датская прокуратура обвинила крупнейший банк страны в отмывании денег

Прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения крупнейшему банку страны — Danske Bank. Организацию обвиняют в отмывании денег, которым, по мнению следователей, занимались в эстонском филиале банка.

На сайте организации сказано, что прокурор страны по особо тяжким экономическим преступлениям обвиняет банк в нарушении датского законодательства.

— В наших интересах, чтобы расследование было проведено в полной мере. И, конечно, мы будем сотрудничать с прокуратурой, — говорится в заявлении.

По версии следствия, с 2007 по 2016 год банк использовался в качестве инструмента для отмывания денег. В махинациях могут быть замешаны граждане России и других стран СНГ. Общий объём операций оценивается в восемь миллиардов долларов.