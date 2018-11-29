Порошенко пообещал повысить зарплаты военным

Лидер Незалежной Пётр Порошенко пообещал повысить зарплаты военнослужащим страны на 100 долларов в месяц, сообщает "112 Украина". По данным телеканала, с таким заявлением президент Украины выступил после поездки в Черниговскую область.

— Я приехал сейчас из армии и говорю: с 1 января украинский воин будет получать 10 тысяч гривен, — сказал Порошенко.

Он добавил, что дата повышения может измениться в зависимости от развития событий после введения военного положения.

— Если мы введём военный компонент военного положения в случае вторжения, повышение будет с этого же дня, — заявил президент.

Как ранее писал Лайф, Верховная рада утвердила введение военного положения на 30 дней в 10 регионах Украины. Такое решение власти страны приняли после инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна ВМС Украины нарушили российскую границу и направились к Керченскому проливу, после чего были задержаны. Моряки на допросе признались в совершении провокации и осознанном игнорировании требований остановиться.