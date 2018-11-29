В Италии задержали палестинца за попытку подсыпать яд в городской водопровод

Полиция на итальянском острове Сардиния задержала палестинца, который собирался добавить крысиный яд в городскую систему водоснабжения.
По данным газеты Times of Israel, 38-летний мужчина является членом группировки ИГИЛ*.
Отмечается, что помимо отравления водопровода террорист также планировал совершить нападение на итальянских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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