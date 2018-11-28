Путин внёс изменения в закон о передаче земельных участков Героям Труда

Российский лидер Владимир Путин внёс изменения в закон о передаче в собственность бесплатных земельных участков Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Стоит отметить, что соответствующий закон приняли в Госдуме 15 ноября, после чего его одобрили в Совфеде 23 ноября.

— Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в соответствии с предельными (максимальными и минимальными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством, но не менее чем 0,8 га в границах городских населённых пунктов и 0,25 га в границах сельских населённых пунктов и на землях иных категорий, — указывается в документе.