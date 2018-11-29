Премьер Словакии рассказал о риске наплыва украинских беженцев

Министерство обороны страны уже предлагает выделить более тысячи военных для охраны границ.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выразил беспокойство за безопасность границы с Украиной, пишет РИА "Новости". Он считает, что из-за обострения конфликта Москвы и Киева на Запад может хлынуть поток беженцев.

— Часть населения может начать перемещаться из восточных областей Украины на запад, что может создать давление на переход нашей границы. За ситуацией мы внимательно следим, — заявил глава правительства страны.

Пеллегрини добавил, что пока ситуация на границе остаётся спокойной, но нельзя недооценивать возможные риски.

Министр обороны страны Петер Гайдош в ответ сообщил, что армия готова направить 1,2 тысячи военнослужащих и военных полицейских для охраны границ.

Как ранее писал Лайф, в 10 областях Украины ввели военное положение после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу. Моряки на допросе признались, что совершили провокацию.