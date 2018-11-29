Путин освободил жителей РФ от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

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Путин освободил жителей РФ от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам не придётся доказывать отсутствие у них долгов за ЖКХ, что ранее являлось одним из условий предоставления населению субсидий и компенсаций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что теперь наличие задолженности будет подтверждаться на основании судебного решения, которое вступило в законную силу.

Стоит отметить, что россиянам уже не требуется предоставлять документы, подтверждающие наличие или отсутствие судебного акта.

Проект данного закона внесли депутаты "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России".

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