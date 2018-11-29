Российский лидер Владимир Путин подписал закон о порядке ввода в гражданский оборот лекарств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь организации, которая ввозит лекарства в РФ (кроме иммунобиологических. — Прим. Лайфа), нужно представить в Росздравнадзор сертификат производителя и подтверждение ответственного лица о соответствии ввозимого препарата требованиям, которые были установлены при его государственной регистрации.

Отмечается, что в отношении первых трёх серий или партий препарата для медицинского применения, впервые произведённого или ввозимого в Россию, дополнительно нужен протокол испытаний о соответствии лекарства показателям качества.

Также законом предусматривается наличие госрегулирования ввода иммунобиологических препаратов в гражданский оборот путём выдачи соответствующего разрешения Росздравнадзором.

Кроме того, производителям лекарств либо импортёрам необходимо представлять в Росздравнадзор протокол испытаний препарата каждый год не позднее 1 февраля. Также производители должны уведомлять организацию не менее чем за один год до планируемых приостановления или прекращения производства лекарств или их ввоза в Россию.