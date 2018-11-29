"Как минимум знали". Захарова заявила, что Запад замешан в провокации Украины

Провокация Киева в Керченском проливе произошла не без участия Запада, убеждена официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

— Это намеренная провокация, о которой, у меня даже нет сомнений, догадывались, как минимум знали, это реалистично, а может быть, и принимали участие в планировании некоторые западные наши партнёры. Это всё не носит случайного характера, — заявила она в эфире "Первого канала".

Как ранее писал Лайф, Захарова назвала действия украинских ВМС бандитскими и не исключила новых провокаций со стороны Киева.

Напомним, 25 ноября 2018 года три судна украинских ВМС, пересекли российскую границу и направились к Керченскому проливу. Вскоре корабли были задержаны. Моряки арестованы на 2 месяца. Опубликованы кадры допроса, на котором они признались, что совершили провокацию.