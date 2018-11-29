Jeep отзовёт 10 автомобилей из России

Компания Jeep заявила об отзыве 10 своих автомобилей из России. Об этом говорится на сайте Росстандарта.

Отмечается, что речь идёт о моделях Grand Cherokee SRT и Grand Cherokee Trackhawk. Причиной отзыва стало залипание педали акселератора, которая цепляется за край водительского коврика и может не вернуться в исходное положение.

Компания сообщит владельцам неисправных транспортных средств о необходимости приехать в сервисный центр.

В начале ноября Jeep уже отзывала свои автомобили из России. Тогда акция затронула более 300 автомобилей Compass, Cherokee и Wrangler.