Маргарет Этвуд анонсировала продолжение романа "Рассказ служанки"

Роман получил название "Заветы" (The Testaments). Его выход запланирован на 10 сентября 2019 года. Информация об этом появилась на официальном сайте писательницы Маргарет Этвуд.
Повествование в новом романе будет вестись от лица трёх героинь. Что же касается действия, то оно развернётся через пятнадцать лет после событий первой части.
Напомним, "Рассказ служанки" вышел в 1985 году. С тех пор он стал одним из наиболее известных романов-антиутопий. В 2017 году канал HBO снял по книге одноимённый сериал. Первый сезон шоу восторженно приняли критики — он получил восемь премий "Эмми".
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