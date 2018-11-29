ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,51% голосов

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов, сообщают в Центризбиркоме страны. По итогам обработки голосов на 75,17% участков она набрала 59,51%.
Таким образом, Зурабишвили с большим отрывом обгоняет своего соперника от оппозиции Григола Вашадзе, у которого пока 40,49% голосов.
Как ранее писал Лайф, о победе кандидата, поддерживаемого правящей партией, свидетельствуют также данные экзитполов.
Напомним, 28 ноября 2018 года в Грузии состоялся второй тур президентских выборов. По информации ЦИК, итоговая явка составила 56,23% избирателей.
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