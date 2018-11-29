ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии с 59,51% голосов

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" набрала почти 60% голосов по итогам обработки бюллетеней из 75% участков.

Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре выборов, сообщают в Центризбиркоме страны. По итогам обработки голосов на 75,17% участков она набрала 59,51%.

Таким образом, Зурабишвили с большим отрывом обгоняет своего соперника от оппозиции Григола Вашадзе, у которого пока 40,49% голосов.

Как ранее писал Лайф, о победе кандидата, поддерживаемого правящей партией, свидетельствуют также данные экзитполов.

Напомним, 28 ноября 2018 года в Грузии состоялся второй тур президентских выборов. По информации ЦИК, итоговая явка составила 56,23% избирателей.