Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против РФ из-за инцидента в Чёрном море

Лидер Незалежной Пётр Порошенко призвал европейских союзников перейти к ужесточению антироссийских санкций после инцидента в Керченском проливе.

Также Порошенко отметил, что благодаря поддержке Европы и США удалось достоверно донести суть конфликта, произошедшего между Москвой и Киевом.

— Совместными усилиями президента, правительства, парламента, всей украинской дипломатической машины и диаспоры нам удалось донести до международного сообщества правду об акте агрессии России против Украины, о бесчеловечной морской охоте на украинских моряков, — указывается в сообщении президента Украины в "Фейсбуке".

Как ранее писал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских судна пересекли границу РФ и направились к Керченскому проливу. После этого они были задержаны, а моряки арестованы на два месяца. Позднее они признались, что совершили провокацию.

Также сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия украинских ВМС бандитскими, не исключив при этом новых провокаций со стороны Киева.