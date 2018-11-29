Четверо сирийских военнослужащих погибли при обстрелах боевиками Латакии

Читайте также

Четверо сирийских военнослужащих погибли при обстрелах боевиками Латакии

19

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Четверо сирийских военных погибли во время атаки боевиков на Латакию.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин отметил, что, несмотря на действующий режим прекращения огня, боевики дважды за сутки обстреляли провинцию.

— Диверсионной разведывательной группой боевиков террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* совершено нападение на позиции Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики вблизи населённого пункта Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия, — приводит слова Соломатина РИА "Новости".

Генерал-лейтенант также добавил, что в результате ответных действий все нападавшие были ликвидированы.

Ранее члены "Хайат тахрир аш-Шам"* нанесли удар по городу Алеппо. Отмечается, что боевики использовали самодельные мины с отравляющими веществами.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×