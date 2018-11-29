Четверо сирийских военнослужащих погибли при обстрелах боевиками Латакии

Четверо сирийских военных погибли во время атаки боевиков на Латакию.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин отметил, что, несмотря на действующий режим прекращения огня, боевики дважды за сутки обстреляли провинцию.
— Диверсионной разведывательной группой боевиков террористической группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* совершено нападение на позиции Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики вблизи населённого пункта Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия, — приводит слова Соломатина РИА "Новости".
Генерал-лейтенант также добавил, что в результате ответных действий все нападавшие были ликвидированы.
Ранее члены "Хайат тахрир аш-Шам"* нанесли удар по городу Алеппо. Отмечается, что боевики использовали самодельные мины с отравляющими веществами.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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