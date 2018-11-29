Джон Керри рассказал о возможном участии в выборах президента США

В сентябре этого года политик заявлял, что его участие в президентской гонке находится под сомнением.

Бывший госсекретарь США Джон Керри обещал подумать о возможном участии в выборах президента страны в 2020 году.

— Я не буду исключать этого, я не отказываюсь от чего-либо окончательно, — передаёт слова политика CNN.

Керри также отметил, что он "не сидит сложа руки", однако ещё не побывал в ключевых штатах и не подготовил себе почву на будущее.

В 2004 году Джон Керри уже баллотировался на пост президента США. Тогда он проиграл Джорджу Бушу с разницей в 3% голосов.