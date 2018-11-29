Пожарные спасли шесть человек из горящей квартиры в Москве

Читайте также

Пожарные спасли шесть человек из горящей квартиры в Москве

1

Фото: © РИА "Новости"/Варвара Гертье

Шесть человек спасли из огня во время пожара в районе Зюзино на юго-востоке Москвы, пишет агентство "Москва".

Сообщается, что возгорание произошло на втором этаже жилого дома на Балаклавском проспекте. По данным спасателей, в квартире загорелись личные вещи, пламя охватило четыре квадратных метра. Пожар уже потушили.

— Из горящей квартиры спасено шесть человек, один передан сотрудникам скорой помощи, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Москве.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×