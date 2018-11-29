Пожарные спасли шесть человек из горящей квартиры в Москве

Шесть человек спасли из огня во время пожара в районе Зюзино на юго-востоке Москвы, пишет агентство "Москва".

Сообщается, что возгорание произошло на втором этаже жилого дома на Балаклавском проспекте. По данным спасателей, в квартире загорелись личные вещи, пламя охватило четыре квадратных метра. Пожар уже потушили.

— Из горящей квартиры спасено шесть человек, один передан сотрудникам скорой помощи, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Москве.